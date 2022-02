Putin atakuje Ukrainę, a partia Tuska lobbuje za sankcjami przeciwko... Polsce [DOKUMENTY]

Patryk Jaki umieścił na Twitterze dokument, który w Parlamencie Europejskim forsuje Europejska Partia Ludowa, której przewodniczącym jest Donald Tusk wraz z lewicą. „Jak pan może wbijać nów w plecy, kiedy Polska tyle zasobów angażuje w pomoc Ukrainie” – napisał w mediach społecznościach europoseł.

Z opublikowanego przez Jakiego dokumentu dowiadujemy się, że partia Tuska zamierzała „wezwać Komisję do podjęcia pilnych działań oraz do natychmiastowego i retrospektywnego zastosowania mechanizmu warunkowości praworządności”.



„Komisja wypełnia swoje obowiązki strażnika traktatów i niezwłocznie powinna zareagować na trwające w niektórych krajach naruszenia zasad praworządności, które powodują poważne zagrożenie dla interesów finansową UE w związku z sprawiedliwą, legalną i bezstronną dystrybucją funduszy UE” – czytamy w dokumencie.



Zdaniem Jakiego to „wezwanie do nowych sankcji na Polskę”.



„Panie Tusk! Jak Pan może wbijać nóż w plecy, kiedy Polska tyle zasobów angażuje w pomoc Ukrainie” – dodał europoseł.

