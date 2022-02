Premier zachęca do włączenia się w akcję humanitarną dla Ukraińców

Polska organizuje pomoc humanitarną dla Ukraińców w Polsce, ale też na Ukrainie; pomóc może każdy – poinformował w niedzielę wieczorem premier Mateusz Morawiecki, zachęcając Polaków do włączenia się w pomoc.

Szef polskiego rządu w poście zamieszczonym w niedzielę w mediach społecznościowych napisał, że jesteśmy w sytuacji, w której ludzka solidarność musi się przejawiać w bardzo praktyczny sposób.



„Nasi sąsiedzi zostali brutalnie zaatakowani, a ich miasta są niszczone przez rosyjskie bomby. Tysiące osób musi uciekać z domów. Na Ukrainie potrzebna jest m.in. żywność, środki higieny osobistej, środki medyczne, śpiwory. Ale pomocy potrzebują też uchodźcy, którzy dotarli do naszego kraju i poszukują schronienia. Dlatego Polska organizuje pomoc humanitarną dla Ukraińców w Polsce, ale też na Ukrainie” – napisał premier.



Morawiecki podkreślił, że swoje zasoby uruchamia Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. „Pomóc może jednak każdy – firmy, samorządy, organizacje pozarządowe, parafie, czy osoby prywatne. Z całego serca zachęcam Państwa do przyłączenia się do akcji” – zachęcił premier.





źródło: pap

Jak dodał, szczegóły dotyczące akcji można znaleźć pod adresem https://www.pomagamukrainie.gov.pl. „Na niej możecie zobaczyć, jakie są potrzeby i co możecie zrobić. Nie zostawimy naszych przyjaciół w potrzebie” – oświadczył szef polskiego rządu.Premier zwrócił się też do obywateli Ukrainy w języku ukraińskim. „Drodzy Ukraińcy, jeśli jesteście już w Polsce i potrzebujecie pomocy – koniecznie wypełnijcie krótką ankietę na helpamukrainie.gov.pl . Pomożemy! Możesz również przyjść bezpośrednio do ośrodków recepcyjnych” – napisał.Do tego,