Wyłączenie części rosyjskich banków z systemu SWIFT. Jest decyzja UE

Pewna grupa rosyjskich banków zostanie wyłączona z systemu SWIFT. Około połowa rezerw finansowych rosyjskiego banku centralnego będzie zamrożona – ogłosił w niedzielę szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.

Szef unijnej dyplomacji poinformował w niedzielę na konferencji prasowej, że UE „rozszerza grupę podmiotów i osób, które zostaną objęte pakietem sankcji”. Podał, że pełna lista zostanie opublikowana w poniedziałek.



– Lista obejmuje oligarchów i biznesmenów rosyjskich. Oznacza ogromny wpływ gospodarczy i bardzo poważne skutki dla tych kluczowych postaci w Rosji, które zajmują najbardziej eksponowane stanowiska, osoby, które zajmują się propagandą i są z kręgów wojskowych – powiedział Borrell.



Borrell dodał, że UE zdecydowała się przyjąć pakiet środków, które „realnie, efektywnie okaleczą rosyjski rynek finansowy”.





– Pewna grupa rosyjskich banków zostanie wyłączona z systemu SWIFT – oświadczył.

– Od dawna o tym rozmawiamy, prasa pytała o to od wielu dni. Mówiliśmy o tym w czasie Rady Europejskiej, wówczas nie uzyskaliśmy konsensusu, ale kontynuowaliśmy prace, wszystkie opcje były otwarte. Rozmawialiśmy ze wszystkimi państwami, bo tego typu działania trzeba podejmować w koordynacji z innymi państwami. Nie można wprowadzać takich ograniczeń samotnie. W tym momencie zapadła decyzja, aby pewną grupę rosyjskich banków wykluczyć z systemu SWIFT – mówił.



Zapowiedział też, podjęcie innych działań, „które sparaliżują działanie rosyjskiego banku centralnego”.



– Około połowy rezerw finansowych rosyjskiego banku centralnego będzie zamrożonych – wskazał. Ocenił, że będzie to miało „bardzo poważny wpływ na system finansowy w Rosji”.



Zaznaczył, że jest to robione w koordynacji z partnerami z całego świata. – Rosja będzie musiała zapłacić bardzo wysoką cenę za inwazję na Ukrainę – podkreślił.

VTC with the @G7 Foreign Ministers, where we were joined by courageous Minister @DmytroKuleba, who informed us of the latest developments on the ground.



We are committed to do everything we can to support #Ukraine.



We stand by the heroic Ukrainian people. #PutinsWar pic.twitter.com/XkCy99RHMV