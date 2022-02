Ukraina odeprze agresorów? Ukraińcy nie mają wątpliwości [SONDAŻ]

Ukraina zdoła odeprzeć rosyjską agresję – ocenia 70 proc. ankietowanych Ukraińców, jak wynika z sondażu przeprowadzonego 26-27 lutego. 91 proc. respondentów popiera działania prezydenta Wołodomyra Zełenskiego.

Rosyjski żołnierz relacjonuje to, co dzieje się na Ukrainie. TVP Info opublikowało nagranie, które umieścił w internecie. – To jest jakaś masakra....