Unia Europejska sfinansuje zakup broni dla Ukrainy. Polska centrum logistycznym

Rada UE wyraziła swoją zgodę i wolę polityczną na pakiet wsparcia dla ukraińskich sił zbrojnych, na działania dyplomatyczne mające na celu izolację Rosji, na wsparcie Ukrainy i całego regionu, i na środki zwalczania dezinformacji – powiedział w niedzielę wysoki przedstawiciel Unii ds. zagranicznych Josep Borrell. Dodał, że UE dostarczy broń armii ukraińskiej, wskazując, że wartość tego pakietu wyniesie 450 mln euro, a „kolejnych 50 mln euro na paliwo i środki ochronne”. Podziękował też Polsce, która zaoferowała się być hubem logistycznym dla przerzutu sprzętu na terytorium Ukrainy.

– W czasie weekendu pracowaliśmy bardzo ciężko i podjęliśmy pewne ważne decyzje, które zostaną wdrożone jeszcze przed rozpoczęciem jutrzejszej doby, kiedy rozpocznie się w nowym tygodniu działanie banków. Nasze spotkanie było nieformalne, więc to są pewne zalecenia, które muszą zostać przełożone na konkretne instrumenty prawne i decyzje zgodnie z obowiązującą procedurą, co będzie miało miejsce w najbliższych godzinach – mówił w niedzielę szef unijnej dyplomacji podczas konferencji prasowej.



– Natomiast Rada wyraziła swoją zgodę i wolę polityczną na pakiet wsparcia dla ukraińskich sił zbrojnych na nowe sankcje, na działania dyplomatyczne mające na celu izolację Rosji, na wsparcie Ukrainy i całego regionu, i na środki zwalczania dezinformacji – poinformował Josep Borrell.



Podkreślił, że „na Ukrainie jest wojna”. – Musimy zrobić wszystko, by wesprzeć Ukraińców i dlatego zdecydowaliśmy, że wykorzystamy wszystkie możliwości dostarczenia broni armii ukraińskiej – 450 mln to wartość tego pakietu i kolejnych 50 mln na paliwo i środki ochronne – powiadomił wysoki przedstawiciel Unii ds. zagranicznych





Po raz pierwszy w historii wykonujemy tego typu działania – zaznaczył Borrell. Jak przekazał, „wszyscy zgodzili się, a przynajmniej nikt nie przeszkadzał w podjęciu takiej decyzji”.

Szef unijnej dyplomacji zwrócił się do Polski z podziękowaniami za zaangażowanie. – Chcę też podziękować Polsce, która zaoferowała swoją pomoc jako centrum logistyczne pozwalające na transport tych zasobów na Ukrainę – powiedział.



Wskazał, że w poniedziałek „spotkają się ministrowie obrony, aby wspólnie ustalić w jaki sposób te zasoby finansowe zostaną przełożone na konkretne uzbrojenie i następnie jak to uzbrojenie ma trafić do armii ukraińskiej, która broni się przed inwazją”.



– Dziękuję więc Polsce za zgłoszenie się i za to, że będzie działała jako takie centrum transportowe – powtórzył.

źródło: TVP Info, IAR

Jak ustalili ministrowie spraw zagranicznych unijnych krajów podczas wideokonferencji, przewidują one zamknięcie przestrzeni powietrznej, uderzenie w system bankowy, ponieważ część banków ma być odłączona od systemu rozliczeń finansowych SWIFT; połowa aktywów Banku Centralnego Rosji ma być zamrożona. Zablokowane mają być też aktywa w Unii grupy oligarchów.– Te sankcje realnie i efektywnie okaleczą rosyjski rynek finansowy. Chcemy odizolować Rosję możliwie jak najbardziej na arenie międzynarodowej. Rosja stanie pariasem – podkreślał szef unijnej dyplomacji.