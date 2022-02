FIFA podjęła decyzję ws. Rosji

FIFA nie zawiesiła Rosji w związku z inwazją na Ukrainę. W niedzielę wieczorem Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej wydała oświadczenie.

„FIFA potępia użycie siły przez Rosję podczas inwazji na Ukrainę. Przemoc nigdy nie jest rozwiązaniem, FIFA wyraża najgłębszą solidarność ze wszystkimi ludźmi dotkniętymi tym, co sie dzieje na Ukrainie” – czytamy w oświadczeniu.



Organizacja wezwała „do pilnego przywrócenia pokoju”, twierdząc, że pozostaje „w konstruktywnym dialogu z Ukraińskim Związkiem Piłki Nożnej”.



W niedzielę Rada FIFA, w skład której wchodzą m.in. prezydent UEFA i szefowie kontynentalnych konfederacji nie zdecydowała jednak o zawieszeniu Rosji w prawach członka.



Zdecydowano, że „żadne międzynarodowe zawody nie będą rozgrywane na terytorium Rosji, a mecze w charakterze gospodarza Sborna rozegrana na neutralnym gruncie i bez udziału kibiców.





Today’s FIFA decision is totally unacceptable. We are not interested in participating in this game of appearances. Our stance remains intact: Polish National Team will NOT PLAY with Russia, no matter what the name of the team is.