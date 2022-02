Czy Ukraina przystąpi do UE? Jasne stanowisko szefowej Komisji Europejskiej

Ukraina jest jednym z nas i chcemy, aby znalazła się w Unii Europejskiej - powiedziała w niedzielę w wywiadzie dla stacji telewizyjnej Euronews przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Nie ma słów, by to wyrazić, to bardzo poruszające - powiedział w niedzielę w Brukseli przedstawiciel Ukrainy przy UE Wsewołod Czencow o wsparciu...