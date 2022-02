Kliczko: Wszystkie drogi są zablokowane. Kijów został otoczony

– Rosyjskie wojska zbliżają się do Kijowa. Wszystkie drogi dojazdowe do miasta są zablokowane. W tej chwili jesteśmy otoczeni – powiedział mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko w rozmowie z Associated Press.

Wojna na Ukrainie – RAPORT



Dziennikarz zapytał Kliczkę, czy istnieją plany ewakuacji cywilów, jeśli rosyjskie wojsko zacznie szturm na Kijów.



– Nie możemy tego zrobić, ponieważ wszystkie drogi są zablokowane. W tej chwili jesteśmy otoczeni – powiedział.



Kliczko dodał, że „jest przepełniony dumą z postawy mieszkańców miasta”, ale także „zaniepokojony tym, jak długo oni będą w stanie wytrzymać w takich warunkach”.

