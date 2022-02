Relacja rosyjskiego żołnierza: Strzelają do nas jak do kaczek

Rosyjski żołnierz relacjonuje to, co dzieje się na Ukrainie. TVP Info opublikowało nagranie, które umieścił w internecie. – To jest jakaś masakra. Wszystkie trzy bataliony, które zostały wysłane na terytorium Ukrainy zostały zniszczone – mówi żołnierz.

Wojna na Ukrainie – RAPORT



– Wczoraj wieczorem przyjechali Uralami i Kamazami z batalionowej grupy taktycznej. Z 60 osób ocalało tylko kilka. Dowódca batalionu trafił do niewoli. Dużo osób, które przyjechało z Kurska do Biełgorodu nie żyje. Dowódca 25. Brygady zginął. Trzecia kompania została zniszczona w pierwszej minucie. Zostali zmieceni z powierzchni ziemi. 95. Brygada też cała zniszczona. Tamańska dywizja także została zniszczona. Młode wojsko jest kiepsko przygotowane. Nie mają hełmów ani kamizelek. Są ubrani jak bezdomni. Wysyłają ich jak zwierzęta na rzeź – opowiada.





„Nasi żołnierze nie mają hełmów i kamizelek”

#wieszwiecej Polub nas

źródło: tvp info

– Ukraiński batalion Azow, który ma osiem lat doświadczenia wybija ich jak kaczki. Strzelają do nas ze wszystkich stron, nawet nie wiemy skąd – dodaje.. Sześcioosobowy Ural, którym jechali został trafiony z RPG i wszyscy spłonęli. Resztka batalionu zawróciła. Ten sprzęt, który nam pozostał jest po prostu śmieszny. To Urale, Kamazy i cztery czołgi, które nie mogą strzelać – kończy.