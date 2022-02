Franciszek: Kto prowadzi wojnę zapomina o ludzkości

Papież Franciszek powiedział w niedzielę, że „ten, kto prowadzi wojnę zapomina o ludzkości”. Ponowił apel o to, by Środa Popielcowa 2 marca była dniem modlitwy i postu w intencji pokoju na Ukrainie. Mówił także o potrzebie otwarcia korytarzy humanitarnych dla cierpiących Ukraińców.

– Drodzy bracia i siostry. W tych dniach wstrząsnęło nami coś tragicznego: wojna. Wiele razy modliliśmy się o to, aby nie obierano tej drogi – mówił Franciszek zwracając się do wiernych podczas spotkania na modlitwie Anioł Pański w Watykanie.



Następnie dodał: „Nie przestajemy o tym mówić, wręcz przeciwnie: błagamy Boga coraz intensywniej”.



– Dlatego ponawiam zaproszenie dla wszystkich, by 2 marca Środa Popielcowa była dniem modlitwy i postu w intencji pokoju na Ukrainie; dniem, by być blisko cierpień narodu ukraińskiego, by czuć się braćmi i błagać Boga o koniec wojny – oświadczył papież.



Zaznaczył: „Kto prowadzi wojnę, zapomina o ludzkości. Nie rozpoczyna od ludzi, nie patrzy na konkretne życie osób, ale stawia ponad wszystkim partykularne interesy władzy, oddaje się diabolicznej i perwersyjnej logice broni, która jest najbardziej odległa od woli Bożej; dystansuje się od zwykłych ludzi, pragnących pokoju”.





Franciszek położył nacisk na to, że w każdym konflikcie „to zwykli ludzie są prawdziwymi ofiarami, bo własnym losem płacą cenę za szaleństwa wojny”.

– Myślę o ludziach starszych, o tych, którzy w tych godzinach szukają schronienia, o uciekających matkach z dziećmi. To są bracia i siostry, dla których potrzeba pilnie otworzyć korytarze humanitarne, by zostali przyjęci – wezwał papież.







Dodał: „Z sercem zdruzgotanym tym, co dzieje się na Ukrainie nie zapominajmy o wojnach w innych częściach świata, jak w Jemenie, Syrii i Etiopii”.



– Powtarzam: niech zamilknie broń! Bóg jest z budowniczymi pokoju, nie z tym, kto używa przemocy. Bowiem kto miłuje pokój, jak głosi włoska konstytucja, odrzuca wojnę jako narzędzie (walki) przeciw wolności innych ludów i jako środek rozwiązywania międzynarodowych sporów – powiedział Franciszek.

Ponawiam wobec wszystkich zaproszenie, by uczynić 2 marca, Środę Popielcową, dniem modlitwy i postu w intencji pokoju na Ukrainie. Będziemy blisko narodu ukraińskiego i wszyscy będziemy czuli się braćmi, błagającymi Boga o koniec wojny. #MódlmysięWspólnie #Ukraina pic.twitter.com/22bjTgnkiO — Papież Franciszek (@Pontifex_pl) February 27, 2022

źródło: pap

Na placu Świętego Piotra powiewały ukraińskie flagi. Na ich widok papież powiedział po ukraińsku: „Chwała Jezusowi Chrystusowi”.