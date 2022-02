Kamil Stoch z hasłem na nartach i w ukraińskich barwach

„Stop wojnie! Lepiej walczyć w sporcie” – taki napis w języku angielskim na swoich nartach umieścił skoczek Kamil Stoch, który w niedzielę rywalizował w Lahti w zawodach Pucharu Świata. Trzykrotny mistrz olimpijski miał także założone ukraińskie barwy.

Wojna na Ukrainie – RAPORT



– Bardzo trudno się skupić na tym, co się kocha robić. Nawet jeżeli czuję, że skoki są naprawdę fajne, to trudno jest się uśmiechnąć, cieszyć, wznosić ręce do góry, jeśli za płotem dzieje się taka krzywda – powiedział Stoch w sobotniej rozmowie z portalem skijumping.pl



W niedzielnych zawodach Stoch był 11. Ex aequo triumfowali Ryoyu Kobayashi i Norweg Halvor Egner Granerud. Japończyk objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Dawid Kubacki zajął 7., a Piotr Żyła 14. miejscu.

#wieszwiecej Polub nas