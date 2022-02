Rosja wystrzeliła rakiety Iskander w kierunku Ukrainy

Z terytorium Białorusi w kierunku Ukrainy wystrzelono rakiety Iskander – poinformował w niedzielę po południu doradca szefa ukraińskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Anton Heraszczenko.

„Wystrzelenie Iskanderów na Ukrainę z rejonu Mozyrza, na południu Białorusi. Doszło do tego ok. godz. 17 (godz. 16 w Polsce – red.)” – napisał Heraszczenko w komunikatorze Telegram.



Heraszczenko opublikował nagranie wideo, na którym widać lecące rakiety. Miało ono zostać nagrane w obwodzie rówieńskim, graniczącym z Białorusią.





