Największy samolot świata zniszczony. Trafiły go rosyjskie rakiety

Rosyjskie wojska zniszczyły samolot An-225 Mrija, który znajdował się na lotnisku w Hostomlu pod Kijowem – poinformowała agencja Interfax-Ukraina. An-225 jest nazywany największym samolotem świata.

Romowie ukradli rosyjskim wojskom czołg Romowie ukradli Rosjanom czołg we wsi w okolicach miasta Chersoń na południu Ukrainy – podaje ukraińska telewizja TV24. Informacje przekazali... zobacz więcej

Wojna na Ukrainie – RAPORT



Informację potwierdził ukraiński koncern obronny Ukroboronprom – poinformowała Interfax-Ukraina.



Według komunikatu koncernu odbudowa samolotu będzie kosztować ponad 3 mld dol. i będzie bardzo czasochłonna.



„Ukraina zrobi wszystko, żeby te prace opłaciło państwo-agresor” – podano.



Transportowy antonow An-225 jest jednym z największych samolotów w historii i największym samolotem używanym komercyjnie. Po raz pierwszy została oblatana w 1988 r., a obecnie wykorzystywana przez Antonov Airlines do przewożenia ponadgabarytowych ładunków.

❗️The An-225 Mriya, one of the largest aircraft in the world, was destroyed at #Gostomel airport near #Kyiv. pic.twitter.com/Wyarwz7gIC — NEXTA (@nexta_tv) February 27, 2022

#wieszwiecej Polub nas

źródło: PAP, ryneklotniczy.pl

Pierwotnie samolot zaprojektowano w celu przenoszenia wahadłowca kosmicznego Buran oraz części rakiety Energia, jednak z uwagi na zaniechanie programu Buran, nie używano go dłużej w tym celu. Mrija napędzana jest sześcioma silnikami ZMKB Ivchenko-Progress D-18, a jej maksymalna masa startowa to 640 ton – ok. dziewięciokrotnie więcej niż boeinga 737 czy airbusa A320.Samolot ma 84 m długości, a jego rozpiętość skrzydeł to 88,4 m. Sama ładownia ma długość 43,35 m i szerokość 6,4 m przy wysokości 4,4 m. Prędkość przelotowa samolotu to 800 km/h. Maksymalny zasięg to 15,4 tys. km, a przy maksymalnym obciążeniu 4,5 tys. km. Obsługiwany jest przez załogę składającą się z 6 osób.