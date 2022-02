Rozpoczęły się negocjacje ukraińsko-rosyjskie? Moskwa zaprzecza

Ukraina zgodziła się na rozmowy pokojowe z Rosją. Poinformowało o tym biuro ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełeńskiego. MSZ Rosji oświadczyło jednak w niedzielę, że negocjacje ze stroną ukraińską jeszcze się nie rozpoczęły. Wcześniej były już propozycje rozmów ze strony Kijowa, ale były one odrzucane przez Moskwę.

Zgoda Ukrainy to efekt rozmowy telefonicznej prezydenta Zełeńskiego z białoruskim dyktatorem Alaksandrem Łukaszenką. Już wcześniej Rosja zażądała, aby do negocjacji doszło na Białorusi. Ukraina odmówiła, bo jak podkreślono, Białoruś również jest w wojnie agresorem, gdyż z jej terenu Rosjanie strzelają rakietami i wjechali też na Ukrainę. Przedstawiciele ukraińskich władz proponowali jako miejsce rozmów Polskę, ale oferta została odrzucona przez Moskwę.



Teraz ustalono, że do rozmów pokojowych dojdzie bez żadnych warunków wstępnych, na granicy Ukrainy i Białorusi nad rzeką Prypeć. Bezpieczeństwo delegacjom obu krajów ma zapewnić Łukaszenka. Ani szczegóły spotkania ani jego termin nie są na razie znane.



MSZ Rosji oświadczyło jednak w niedzielę, że negocjacje ze stroną ukraińską jeszcze się nie rozpoczęły.





Rosyjska inwazja

źródło: Reuters, IAR, PAP

Od czterech dni trwa rosyjska inwazja na Ukrainę. Wcześniej przez kilka miesięcy Rosja gromadziła swoje wojska przy granicy z Ukrainą. Zachodni politycy wielokrotnie podkreślali, że Władimir Putin wywołał wojnę mimo, że nie został w żaden sposób sprowokowany.Według strony ukraińskiej, od początku inwazji zginęło ponad 200 ukraińskich cywilów. Zabitych i rannych ma być też ponad 4 tysiące rosyjskich żołnierzy. Strona rosyjska nie podaje informacji o ofiarach.