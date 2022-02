„Tygodnik TVP” po ukraińsku. Dostępny też kanał ukraińskiej telewizji publicznej

Telewizja Polska uruchomiła „Tygodnik TVP” w języku ukraińskim. Z kolei w aplikacji TVP GO można oglądać pierwszy kanał ukraińskiej telewizji publicznej. Wiceprezes Telewizji Polskiej Mateusz Matyszkowicz poinformował, że w najbliższych dniach planowane jest również uruchomienie polskiego kanału w języku ukraińskim.

Wiceprezes TVP powiedział, że kanał ukraińskiej telewizji publicznej jest dostępny online poprzez aplikację TVP GO. – Do oferty naszych kanałów, pośród których jest między innymi TVP World – czyli nasz kanał anglojęzyczny, który relacjonuje szeroko, to co się dzieje na Ukrainie, jest dostępny wszędzie na świecie – dołączamy także z kanałem pierwszym publicznej telewizji ukraińskiej. Od dziś można go oglądać dzięki aplikacji TVP GO na terenie całego kraju – powiedział Matyszkowicz. Dodał, że intencją nadawcy jest, by z tego kanału mogli korzystać zarówno Ukraińcy przybywający do Polski, jak i ukraińska diaspora w naszym kraju.



Mateusz Matyszkowicz powiedział, że opublikowano też pierwsze wydanie internetowego czasopisma – Tygodnik TVP – w języku ukraińskim. Od poniedziałku na stronach TVP ma się pojawić także jego wersja rosyjska i angielska. – Myślimy także w najbliższych dniach o uruchomieniu własnego, polskiego kanału w języku ukraińskim – zapowiedział.



Wiceprezes TVP zachęcił również do oglądania telewizji Biełsat. Przypomniał, że po południu oferuje widzom blok rosyjskojęzyczny.





– Myślimy o diasporze ukraińskiej, ale także o tych Rosjanach, którzy kierują się dobrą wolą i nie akceptują polityki Władimira Putina. Chcielibyśmy do nich docierać z prawdziwą, rzetelną informacją na temat tego, co się dzieje na Ukrainie, na Białorusi, w Polsce i na całym świecie – oświadczył.

Od piątku Program Pierwszy Polskiego Radia nadaje specjalne serwisy informacyjne – „Wiadomości w języku ukraińskim”. Są one dostępne na terytorium Polski, ale również na Ukrainie oraz w prawie całej Europie.



Serwisów w języku ukraińskim można słuchać na antenie radiowej Jedynki codziennie po 10.00 i 17.00. Informują o aktualnej sytuacji na froncie walki Ukraińców z agresorem, wsparciu Polski oraz jej sojuszników z NATO oraz Unii Europejskiej dla Ukrainy, współpracy polskich i ukraińskich organizacji pozarządowych w celu wspierania społeczeństwa ukraińskiego.

źródło: IAR, TVP Info

Z kolejną inicjatywą, w związku z agresją Rosji na Ukrainę, wyszła Polska Agencja Prasowa. Prezes PAP Wojciech Surmacz wezwał do usunięcia rosyjskiej agencji TASS z Europejskiego Stowarzyszenia Agencji Prasowych (EANA) oraz do aktywnej walki z rosyjską dezinformacją. – Nie pozwólmy na uwiarygodnianie i legitymizację dezinformacji o zbrodniczym ataku Rosji na Ukrainę – zaapelował do zarządu EANA.