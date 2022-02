Bojkot rosyjskich produktów. Na co zwrócić uwagę, robiąc zakupy

Izba Gospodarczo Handlowa Rynku Spożywczego wzywa do bojkotu rosyjskich i białoruskich produktów. Jak to zrobić? Wystarczy zwrócić uwagę na kod kreskowy, który umieszczony jest na każdym opakowaniu. Jeśli na jego początku jest oznaczenie od 460 do 469, to znaczy, że został wyprodukowany w Rosji. Z kolei białoruskie towary mają kod cyfrowy 481.

– Prosimy wszystkich Polaków, o to aby zwracali uwagę na kody kreskowe kupowanych produktów. Powinniśmy nabywać produkty polskie oznaczone kodem 590. Apelujemy, aby nie kupować produktów wytworzonych na terytorium Białorusi, których kod kreskowy zaczyna się od numeru 481, a zwłaszcza rosyjskich produktów, których kody cyfrowe zaczynają się od jednej z sekwencji cyfr: od 460 do 469 –wskazał Hubert Grzegorczyk, sekretarz Izby Gospodarczo Handlowej Rynku Spożywczego.





Zwracaj uwagi na kody kreskowe

Izba poinformowała także o zerwaniu kontaktów z Rosją.– Urwaliśmy jakiekolwiek kontakty z firmami z Białorusi i Rosji jednocześnie przekazując informację, że sprzeciwiamy się agresji na narodzie ukraińskim. Zachęcamy też wszystkie polskie firmy do tego. Zrywając stosunki biznesowe z Białorusią i Rosją polskie podmioty wprowadzą własne restrykcje gospodarcze – powiedział Andrzej Jaworski, prezes Izby Gospodarczo Handlowej Rynku Spożywczego.Z kolei poseł PiS Filip Kaczyński wystosował w tej sprawie interpelację do premiera Mateusza Morawieckiego.– Zaproponowałem, aby polski rząd przygotował listę towarów importowanych z terenu Federacji Rosyjskiej z podaniem ich nazw handlowych celem poinformowania konsumentów i umożliwienia im włączenia się w bojkot gospodarczy produktów pochodzących z kraju, który brutalnym aktem gwałtu wykluczył się z międzynarodowej wspólnoty państw – powiedział Filip Kaczyński w „Gazecie Krakowskiej”.Robiąc zakupy warto pamiętać, że w Polsce działa rosyjska sieć handlowa Mere.W Polsce obecnie działa dziewięć sklepów pod szyldem tej marki: w Częstochowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Żyrardowie, Chełmie, Hrubieszowie, Bełchatowie, w Jaworznie na Śląsku oraz dwa w Radomiu.