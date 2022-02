Rosyjska napaść na Ukrainę. Dramatyczna relacja polskiego księdza

Sytuacja jest dramatyczna, bo od samego rana w niedzielę zaczęły się naprawdę bardzo poważne boje ze strony okupanta z Rosji. Niestety Charków z różnych stron jest otoczony – relacjonował w rozmowie z PAP dyrektor Caritas-Spes-Charków ks. Wojciech Stasiewicz. Dodał, że nie zamierza wracać teraz do Polski.

Pochodzący z Lublina ks. Wojciech Stasiewicz posługuje we wschodniej Ukrainie od 2006 roku. Jest dyrektorem Caritas-Spes-Charków, wikariuszem w parafii katedralnej w Charkowie. W niedzielę PAP udało się z nim porozmawiać telefonicznie.



– Sytuacja jest dzisiaj dramatyczna, bo od samego rana, około godziny 4-5 zaczęły się naprawdę bardzo poważne boje ze strony okupanta z Rosji. Niestety Charków z różnych stron jest otoczony. Trwają poważne działania militarne w samym centrum, również w okolicy katedry i Caritas. Co kilka minut słychać jakieś wystrzały, wybuchy. Obowiązuje zakaz wychodzenia z domów – poinformował ks. Stasiewicz.





Schrony w piwnicach

Dodał, że w każdej z pięciu parafii w Charkowie przyjmowane są różne osoby, które znajdują schronienie w pomieszczeniach piwnicznych. – Tak jak w nocy, i dzisiaj po prostu schodzimy do piwnic naszego Caritas i budynków parafialnych, gdzie są tymczasowe miejsca, i tam przebywamy, nocujemy. Są to głównie rodziny z dziećmi.– powiedział polski ksiądz.Zwrócił uwagę, że Charków znajduje się w bardzo odległym miejscu od granicy z Polską, „więc póki co transport pomocy humanitarnej w ogóle nie wchodzi w rachubę”. – Główna droga w wielu miejscach jest zniszczona, ale miejmy nadzieję, że może uda się dotrzeć od strony Lwowa, dołem Ukrainy, bo praktycznie wszystkie sklepy są zamknięte i występują duże problemy z żywnością, lekarstwami, benzyną. Nie wiemy, ile to jeszcze potrwa – zaznaczył ks. Stasiewicz.Podkreślił, że duch w Ukraińcach, żołnierzach, wolontariuszach jest ogromny. Podziękował również Polsce za działania rządowe, wsparcie od organizacji i wszystkich innych ludzi. – To jest też dla nas siła w tym trudnym czasie – zaznaczył.Działania okupanta ksiądz określił jako zbrodnię przeciwko ludzkości. Powiedział, że tylko wczoraj zginęło 190 osób, w tym także dzieci. – To nie są tylko walki między żołnierzami. Zwykli cywile również umierają, ponieważ jest też obstrzał budynków cywilnych. Mimo tej biedy i tragedii jest naprawdę pospolite ruszenie i w miarę możliwości jeden drugiemu pomaga – powiedział ks. Stasiewicz.Zapytany o to, czy bierze pod uwagę powrót do ojczyzny, odpowiedział: „Myślę o tym, żeby wracać do Polski, ale nie wrócę. Wyjaśnił, że na miejscu jest teraz bardzo dużo pracy i potrzeb. – Pod naszą opieką są trzy budynki samotnej matki w okolicach Charkowa, w których zostały dwie siostry zakonne i 20-30 kobiet z dziećmi – dodał duchowny.Po południu w niedzielę media podały, że Rosjanie zostali wyparci z miasta.