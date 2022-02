Ukraińcy odbili Charków. „Miasto jest całkowicie oczyszczane z wroga”

Ukraina odzyskała pełną kontrolę nad położonym na północnym-wschodzie kraju Charkowem – przekazał w niedzielę szef obwodowej administracji Ołeh Syniehubow. W niedzielę od wczesnego poranka donoszono o walkach z Rosjanami w tym mieście. Syniehubow informował wcześniej o ich wkroczeniu do centrum Charkowa.

„Sprawujemy całkowitą kontrolę nad Charkowem! Siły zbrojne, policja, obrona terytorialna działają i miasto jest całkowicie oczyszczane z wroga. Rosyjski wróg jest absolutnie zdemoralizowany. Gdy tylko zobaczy żołnierzy ukraińskich, poddaje się” – napisał Syniehubow na Telegramie.



Dodał, że siły ukraińskie kontrolują również pobliskie miasto Czuhujiw, a ukraińskie flagi powiewają nad wszystkimi budynkami administracyjnymi. Przekazał również, że ofensywa rosyjska jest kontynuowana, ale siły ukraińskie aktywnie się jej przeciwstawiają. „Obwód charkowski to Ukraina” – zaznaczył Syniehubow.



Szef charkowskiej administracji obwodowej informował rano, że do centralnej części miasta weszli uzbrojeni w lekki sprzęt żołnierze rosyjscy, a na ulicach miasta dochodzi do walk z siłami ukraińskimi.





źródło: pap

O bardzo silnym ataku na Charków w nocy z soboty na niedzielę informowała również ukraińska armia.Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę cztery dni temu wokół Charkowa dochodzi do najbardziej zaciekłych walk.