Rosja chce „przywracać demokratyczny porządek”. Ukraiński poseł: Pier*** się, Ławrow

Skandaliczne słowa szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa na temat Rosji zbulwersowały między innymi posła do Rady Najwyższej Ołeksija Honczarenkę. Polityk wystosował „apel” do Ławrowa.

Rosyjski minister przekonywał w piątek – gdy rosyjskie czołgi i rakiety ostrzeliwały Kijów, że „nikt nie będzie okupował Ukrainy”. Nawiązując do retoryki prezydenta Władimira Putina, Ławrow dowodził, że celem rosyjskiego ataku na Ukrainę była „demilitaryzacja i denazyfikacja”.



– Jesteśmy zainteresowani niezależnością narodu ukraińskiego, posiadaniem rządu, który reprezentuje całą ich różnorodność – powiedział Ławrow cytowany przez AAP. – Po przywróceniu demokratycznego porządku sytuacja pozwoli na ponowne negocjacje – dodał.



Serwis Ukrainian Glory Forever zapytał ukraińskiego posła o sugestię rosyjskiego ministra. – Pier***l się, Ławrow – odpowiedział.

Russia’s foreign minister Lavrov said negotiations can begin once Russia “restores democratic order” in Ukraine.



As Russian troops neared Kyiv, Ukrainian MP Oleksiy Goncharenko was asked to respond.



He had a pretty clear answer. pic.twitter.com/0IkTgbuKWd