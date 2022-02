Do Warszawy dotarł pociąg z kobietami i dziećmi ewakuowanymi z Ukrainy

Ponad 100 kobiet i dzieci ewakuowanych z Ukrainy przyjechało w niedzielę specjalnym pociągiem medycznym z Mościsk do Warszawy. Wcześniej większość osób wysiadła w Przemyślu. W nocy do Przemyśla z Ukrainy dotarło 600 matek i małych dzieci: dokładnie 250 kobiet i 350 dzieci.

Pociąg przyjechał z Mościsk (obwód lwowski) na Ukrainie. W pociągu był dr Artur Zaczyński - szef Szpitala Narodowego, do którego w pierwszej kolejności w razie potrzeby będą trafiać ranni z Ukrainy. Jak przekazał, z Ukrainy w nocy z soboty na niedzielę zostało ewakuowanych ponad 600 matek z małymi dziećmi: 250 kobiet i 350 dzieci. Jak dodał, większość z nich wysiadła już w Przemyślu, a część w Lublinie. – Do Warszawy i Lublina zmierza około 140 matek z dziećmi, reszta wysiadła w Przemyślu – powiedział.



Specjalny pociąg medyczny przygotowany w celu przewożenia rannych z Ukrainy, wyjechał z Warszawy w sobotę. Część wagonów pociągu zawierała pomoc humanitarną, którą przekazano do obwodu lwowskiego. Reszta składu to wagony szpitalne, których przejazd testowano na trasie między Warszawą a Medyką.





Chcę być z Wami szczery. Dlatego przyznam, że cholernie zaimponowali mi @michaldworczyk i @AMAdamczyk, którzy organizowali wyjazd składu z darami. Po rozładowaniu stwierdzili: "Ten pociąg nie wróci na pusto. Bierzemy tylu Ukraińców, ilu się zmieści". Uratowali ponad 600 osób! pic.twitter.com/7mPMuHGLUA — Marcin Torz (@MarcinTorz) February 27, 2022

źródło: pap

Wiceszef MSWiA Błażej Poboży poinformował w niedzielę rano w Radiu ZET, że decyzją ministra Mariusza Kamińskiego nie ograniczono się do ćwiczeń i pociągiem zabrano 600 kobiet i dzieci z Ukrainy.Z inicjatywą pomocy rannym z Ukrainy wystąpili specjaliści z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Pociąg medyczny jest przygotowany do przewozu 160 rannych, w tym 80 w pozycji leżącej. Możliwe jest w nim zastosowanie tlenoterapii.