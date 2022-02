„Zdejmijcie te kanały”. Polski rząd apeluje do Facebooka, Twittera, Youtube [WIDEO]

Trwa walka z propagandową dezinformacją w internecie. Polski rząd popiera apel Ukrainy do najwiekszych platform społecznościowych o usunięcie propagandowych profili.

Wszystkie polskie zespoły odpowiedzialne za cyberbezpieczeństo były przygotowane - powiedział na konferencji prasowej sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Janusz Cieszyński. Dzięki tym działaniom nie doszło do żadnych większych zagrożeń w cyberprzestrzeni – ocenił.



Jednak doszło do nowego zagrożenia, jakim jest dezinformacja. Cieszyński zapewnił, że do zwalczania rosnącej dezinformacji są wykorzystywane wszystkie dostępne środki.



„KRRiT w ciągu kilku godzin podjęła uchwałę o tym, żeby zablokować na wszyskich polskich platformach dostarczających telewizję, rosyjskojęzyczne propagandowe kanały” - powiedział Janusz Cieszyński.



Podobnie ma się sprawa ze stronami internetowymi, które mogą siać dezinformację. ABW wydała decyzję o zablokowaniu dostępu do stron, które szerzą rosyjską propagandę. Łącznie jest to kilkadziesiąt stron internetowych.

Apel do największych platform internetowych

Cieszyński wyraził swoją solidarność z Ukraińcami, popierając ich apel do największych platform internetowych o całkowite skasowanie profili mogących szerzyć prorosyjską propagandę.„Z tego miejsca chcielibyśmy poprzeć apele przedstawicieli rządu ukraińskiego. Apeluje do przedstawicieli platform internetowych. Do Facebooka, do Twittera, do Youtube. Szanowni państwo, piszecie o tym, że w związku w tą sytuacją nie pozwolicie płacić kremlowskim tubom propagandowym za reklamy w swoich serwisach. To nie jest wystarczająco. Zdejmijcie te kanały. Zablokujmy te treści" - powiedział. Janusz Cieszyński zwrócił się również z prośbą do serwisów internetowych, aby rozpoczęły swoje prace nad kasowaniem kont w trybie nadzwyczajnym.