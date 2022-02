Dworczyk: Kolejki uchodźców na granicy sięgają kilkudziesięciu kilometrów [WIDEO]

Prawie przed każdym przejściem granicznym kolejki sięgają kilkudziesięciu kilometrów, przed każdym przejściem granicznym jest po kilkadziesiąt tysięcy osób, które chcą wyjechać z Ukrainy, żeby uchronić się przed wojną – poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Dodał, że są to „w absolutnej większości kobiety i dzieci”. Szef KPRM powiedział, jakie działania podejmie strona polska, żeby ułatwić tym osobom przedostanie się do naszego kraju.

Rzesze uchodźców na granicy

Szef KPRM wyjaśnił na niedzielnej konferencji, że jednym z największym problemów społecznych po stronie ukraińskiej są „gigantyczne kolejki na granicy – olbrzymia masa osób, które chcę z Ukrainy przedostać się do Polski”.– Przed każdym przejściem granicznym, prawie, kolejki sięgają kilkudziesięciu kilometrów, przed każdym przejściem granicznym jest po kilkadziesiąt tysięcy osób, które chcą wyjechać z Ukrainy, żeby uchronić się przed wojną – stwierdził szef KPRM. Dodał, że są to „w absolutnej większości kobiety i dzieci”.Według Dworczyka trudna sytuacja jest spowodowana przede wszystkim procedurami na granicy ukraińskiej, „które powodują, że ruch nie może postępować w sposób płynny”. – To jest kwestia tego, że Ukraina jest w stanie wojny, broni się przed napaścią, brutalną agresją rosyjską – zaznaczył.Szef KPRM przekazał, że w sobotę wieczorem spotkał się z gubernatorem Obwodu Lwowskiego Maksem Kozickim. – Gubernator zadeklarował, że władze ukraińskie podejmą kroki, by uprościć procedury po stronie ukraińskiej, po stronie straży granicznej Ukrainy tak, żeby przepływ osób mógł być bardziej płynny – wskazał.Dworczyk zapowiedział, że Polska również podejmie kolejne działania na granicy, „które mają jeszcze podwyższyć standard opieki i atencji udzielanej uciekinierom”.

Wyjątki od zakazu handlu

źródło: tvp.info, PAP, IAR

W związku z napływającą falą uchodźców, szefowa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg zaapelowała w niedzielę w mediach społecznościowych o otwarcie sklepów w województwach podkarpackim i lubelskim. Podkreśliła, że jest to sytuacja związane ze stanem wyższej konieczności.Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że w tych województwach, w szczególności przy trasach, którymi poruszają się osoby przemieszczające się z Ukrainy, możliwe jest otwarcie sklepów w niedzielę.– Chcemy dać jasny sygnał, że – jeśli chodzi o otwieranie w tych miejscach sklepów, które w niedzielę powinny być zamknięte – tego typu działania nie będą karane – dodał. Zapowiedział też „skorygowanie stosownych przepisów”.Minister Dworczyk z kolei poinformował ponadto, że w każdym województwie powstaną punkty, do których będzie można przekazywać dary dla Ukraińców. Potem trafią one do potrzebujących.Szef KPRM poinformował, że po konsultacjach z partnerami ukraińskimi ustalono, że pomoc będzie realizowała właśnie Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. – To będzie podmiot, który będzie przewoził pomoc w głąb Ukrainy – podkreślił Michał Dworczyk.