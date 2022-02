Jak zgłaszać oferty pomocy dla Ukrainy? Wiceszef MSZ wyjaśnia [WIDEO]

Zostanie uruchomiona strona internetowa, gdzie będzie można zgłosić swoją pomoc dla Ukrainy – poinformował w niedzielę wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. Jak dodał, oferty pomocy będą dalej przekazywane do wojewodów i Agencji Rezerw Strategicznych.

Wiceszef MSZ na konferencji w KPRM mówił o pomocy humanitarnej na granicy polsko–ukraińskiej w związku z napływem uchodźców po agresji ze strony Rosji. – Jesteśmy gotowi jako państwo do zrobienia wszystkiego, co w naszej mocy, żeby dotrzeć z pomocą zarówno do tych osób, które będą docierały do nas, na nasze terytorium – tym, czym zajmować się będzie MSWiA razem z wojewodami, ale także, żeby pomóc na terytorium Ukrainy – mówił wiceminister.



Wskazał także, że Polska będzie przekazywała pomoc – w miarę możliwości – na terytorium Ukrainy, bezpośrednio przy granicy, ale także na dalszy obszar – wszędzie tam, gdzie będzie potrzebna.



Jabłoński przypomniał także o uruchomionej przez MSZ skrzynce mailowej: pomochumanitarnaUA@msz.gov.pl, która zebrała kilkaset propozycji pomocy. – Ta skrzynka była pewnym wstępem – mówił.

– Dzisiaj ten system będzie lekko zmieniony. Zostanie uruchomiona strona internetowa, która pokaże krok po kroku, jak to będzie wyglądało – poinformował.



Wiceminister wyjaśnił też działanie pomocy w skrócie. – Jeżeli ktoś, organizacja pozarządowa, firma, osoba prywatna, chce pomóc, chce coś przekazać, czy to w Polsce, czy chce przekazać za granicę, będzie mogła zgłosić się poprzez te stronę internetową, będzie mogła tam wskazać, jakiego rodzaju pomoc może zaoferować – zaznaczył.



Jak dodał, następnie ta osoba zostanie skierowana do właściwego punktu na terenie swojego województwa lub konkretnego powiatu i te dary lub oferty, które zostaną zaoferowane, będą koordynowane przez wojewodów i przekazywane przez nich do bazy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, a ona będzie przekazywać to w skoordynowany sposób na terytorium Ukrainy.