Napaść na Ukrainę. „Wróg utracił inicjatywę, nie podejmuje ofensywnych działań”

Sytuacja bezpieczeństwa w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę nie zmieniła się znacznie w ciągu minionej doby – oświadczył w niedzielę Ołeksij Arestowycz z biura prezydenta Ukrainy. Arestowycz powiedział na briefingu, że „przeciwnik jest zdezorganizowany i nie podejmuje aktywnych ofensywnych działań”.

„W niedzielę rano siły rosyjskie (8–12 pojazdów) próbowały przedrzeć się do Charkowa; zostały jednak otoczone i już w połowie zniszczone” – przekazał Arestowycz. „Również rano wróg próbował przesunąć się w kierunku miast – Bucza, Hostomel, Irpień, ale znalazł się pod potężnym ostrzałem sił ukraińskich” – powiedział.



„Przeciwnik jest zdezorganizowany i tylko niewielkie siły podejmują próby prowadzenia zwiadu w kierunku miasta Irpień” – dodał.

„Siły Zbrojne kontrolują sytuację, do obrony włączyli się miejscowi mieszkańcy; część rosyjskich wozów bojowych spalili koktajlami Mołotowa w Buczy” – wskazał.



„Nie obserwowane jest przemieszczanie się przeciwnika na południowym kierunku” – kontynuował Arestowycz.



Według niego to, że – jak podają rosyjskie media – do Homla na Białorusi przybyła rosyjska delegacja na negocjacje, świadczy, że przeciwnik „utracił inicjatywę i nie jest zdatny do kontynuowania aktywnych działań bojowych”.