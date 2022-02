Rosyjskie czołgi ostrzelały autobus. „Przestępstwa mają znamiona ludobójstwa”

Rosyjskie czołgi ostrzelały autobus z pasażerami koło Ochtyrki we wschodniej Ukrainie. Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział w niedzielę, że działania wojsk rosyjskich mają wszelkie znamiona ludobójstwa.

W sobotę pod Ochtyrką ranni zostali dwaj duńscy dziennikarze. W piątek w tej samej okolicy rosyjskie siły ostrzelały pociskami rakietowymi Uragan przedszkole.



Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wystąpieniu opublikowanym w niedzielę na oficjalnej stronie swej kancelarii powiedział, że działania wojsk rosyjskich na Ukrainie mają wszelkie znamiona ludobójstwa. Ukraiński przywódca podkreślił, że oddziały rosyjskich żołnierzy prowadzą regularne, z góry zaplanowane operacje przeciw ludności cywilnej.

źródło: IAR

„Kłamali, że nie będą działali przeciw osobom cywilnym. Tymczasem od samego początku ostrzeliwują cywilną infrastrukturę. Świadomie i z premedytacją przyjęli taktykę zabijania ludzi i niszczenia wszystkiego, co pozwala im normalnie żyć. Elektrownie, szpitale, przedszkola, żłobki i budynki mieszkalne – wszystko to jest codziennie celem rosyjskich ataków i bombardowań. To, co okupanci robią w Charkowie, Ochtyrkach, Kijowie, Odessie i innych miejscowościach, kwalifikuje się do Międzynarodowego Trybunału. Nazywajmy rzeczy po imieniu: przestępstwa rosyjskie na Ukrainie mają wszelkie znamiona ludobójstwa – powiedział prezydent.