Czechy nie zagrają z Rosją. Dołączają do Polski i Szwecji

Piłkarska reprezentacja Czech nie zagra z Rosją w barażach o awans do tegorocznych mistrzostw świata w Katarze – poinformowała w komunikacie tamtejsza federacja (FAČR).

„Komitet wykonawczy Czeskiego Związku Piłki Nożnej, członkowie sztabu oraz piłkarze czeskiej kadry narodowej porozumieli się, że nie jest możliwe granie przeciwko rosyjskiej reprezentacji, nawet na neutralnym terenie. Wszyscy chcemy zakończenia wojny najszybciej, jak to tylko możliwe” – podkreślono w oświadczeniu.



Tym samym czeska federacja dołączyła do polskiej, która jako pierwsza podjęła decyzję o bojkocie, oraz szwedzkiej. Do sprawy wciąż nie odniosła się Międzynarodowa Federacja Piłkarska (FIFA).

#wieszwiecej Polub nas

Prezes @ceskarepre_cz przekazał mi właśnie, że Czesi również nie zagrają z Rosją w meczu barażowym! Trzy federacje - 🇵🇱🇸🇪🇨🇿 - pokazują, co znaczy solidarność. Teraz czas na ruch FIFA. Dziękuję @MorawieckiM i @KamilBortniczuk za bezcenną pomoc i działania dyplomatyczne! — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) February 27, 2022

źródło: pap

Pierwotnie 24 marca w Moskwie reprezentacja Polski miała zmierzyć się z Rosją w półfinale baraży. Zwycięzca tego spotkania pięć dni później zagrałby o awans do mundialu z lepszym z pary Szwecja-Czechy.