„Niemcy słabym ogniwem w walce przeciw rosyjskiej agresji”. Niemiecka prasa pyta o SWIFT

„Niemcy ostatnim blokującym SWIFT?” – pyta „Der Spiegel” w kontekście sankcji na Rosję. „Niemcy są słabym ogniwem w walce przeciwko rosyjskiej agresji” – czytamy. Tygodnik przyznaje, że polski premier Mateusz Morawiecki jako jedyny publicznie opisał dylemat Unii Europejskiej – zależność od rosyjskiego gazu i ropy.

W opublikowanej dziś rano na stronie www.spiegel.de analizie cytowani są niemieccy politycy, którzy wahają się przed odłączeniem Rosji od systemu Swift. Minister finansów Christian Lindner niedawno uzasadnił swoje obawy w tej kwestii ogromnymi skutkami na rynku niemieckim.



„Oznaczałoby to, że nie będzie można już płacić za rosyjski gaz, a zatem nie można będzie go już kupować” – mówił. Z kolei minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock wskazywała, że 50 procent importu węgla kamiennego pochodzi z Rosji. „Jeśli nie będziemy mieli tego węgla, elektrownie węglowe w Niemczech nie będą w stanie dalej pracować”.



„Frankfurter Rundschau” pisze, że inwazja na Ukrainę okazała się trudniejsza niż oczekiwała Rosja. W sobotę armia ukraińska informowała nawet o 4000 ofiar po stronie rosyjskich najeźdźców. Sama Rosja do tej pory nie podała żadnych informacji o stratach. Gazeta przyznaje, że Putin dobrze się przygotował na sankcje, a Zachód musi się nastawić na długą i bolesną konfrontację.





„Putin nie boi się Zachodu”

„Putin nie boi się Zachodu – bo staliśmy się tak słabi” – pisze Ulf Poschardt, redaktor naczelny „Die Welt”.

„Putin zna Niemcy jak żaden inny kraj Zachodu. Wyrobił sobie zdanie na temat tego, czy z tego kraju można się spodziewać jakiejś formy sprzeciwu wobec jego agresji. Oczywiście, że nie. Putin patrzy na Niemcy i widzi w nich przede wszystkim „Republikę Federalną Klaunów”; widzi w naszym „staniu w kącie” i naiwności zachętę do upokorzenia nas” – ocenia naczelny dziennika.



„Zwiększa się presja na Scholza” – pisze „Süddeutsche Zeitung” w kontekście sankcji.



Gazeta przyznaje, że Rząd Federalny Niemiec obawia się poważnego kryzysu gospodarczego, jeśli rosyjskie dostawy ropy, gazu i węgla całkowicie ustaną. Tak byłoby w przypadku całkowitego odłączenia Rosji od systemu Swift.



„Frankfurter Allgemeine Zeitung” pisze, że nie mogąc zgodzić się na odcięcie Rosji od systemu Swift, Europa nadal finansuje rosyjską agresję poprzez uzależnienie energetyczne. Aleksander Haneke opisuje z kolei, jak Polska pomaga ukraińskim uchodźcom. „Ludzie z całego kraju przywożą na granicę mnóstwo niezbędnych rzeczy: pieluchy, koce i ciepłą herbatę, a także pączki i owoce. Samochody na szybach mają tabliczki z informacją, że przewożą Ukraińców za darmo” – relacjonuje.