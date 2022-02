Skandaliczne słowa rosyjskiego sportowca: Na Ukrainie trwa operacja ratunkowa [WIDEO]

Wiaczesław Barkow uważa, że na Ukrainie nie ma wojny. Trwa tam jedynie „operacja mająca uratować Ukraińców”.

Agresja Rosji na Ukrainę stała się faktem. Od trzech dni nieustannie trwają walki. Bomby spadają na wiele ukraińskich miast. Celem ostrzału ze strony Rosji są nie tylko obiekty militarne, ale również budynki cywilne, w tym przedszkola i sierocińce. Mimo to, rosyjska propaganda w dalszym ciągu utrzymuje, że oddziały rosyjskie wkroczyły na Ukrainę „z akcją ratunkową mającą na celu wyzwolenie Ukraińców spod rządów nazistów”.



Taka narracja jest również przekazywana w świat przez rosyjskich sportowców. Wiaczesław Barkow, reprezentant Rosji w kombinacji norweskiej podczas jednego z wywiadów zapytany, „jak to jest brać udział w zawodach kiedy to wszystko dzieje się na świecie?” odpowiedział, że na Ukrainie nie ma wojny, a jedynie trwa „operacja ratunkowa”. Te słowa wywołały oburzenie w świecie sportu.

Bojkot Rosji w świecie sportu

źródło: portal tvp.info

Wypowiedź Barkowa może być jednym z kluczowych argumentów w dyskusji, czy należy wykluczyć Rosję ze świata międzynarodowego sportu. Rosyjscy sportowcy mogą wykorzystywać wielkie imprezy do szerzenia propagandy oraz kłamstw.Przypomnijmy, że decyzją prezesa PZPN Cezarego Kuleszy, reprezentacja Polski w piłce nożnej nie zagra z drużyną Rosji w barażu o udział w mistrzostwach świata w Katarze.