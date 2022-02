Koronawirus – raport. Nowe dane Ministerstwa Zdrowia, z 27 lutego 2022

W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 8902 zakażenia koronawirusem, w tym 916 to ponowne zakażenia. Zmarło 40 osób.

KORONAWIRUS – RAPORT



Najwięcej nowych przypadków odnotowano na Mazowszu i w Wielkopolsce, a najmniej na Podkarpaciu. Minionej doby wykonano prawie 50 tysięcy testów na obecność koronawirusa.



W szpitalach jest leczonych 12 886 pacjentów z COVID-19. To o 784 mniej, niż poprzedniej doby. 872 chorych jest podłączonych do respiratorów. Do dyspozycji chorych na COVID-19 jest 26 597 łóżek szpitalnych i 2 302 respiratorów.



Na kwarantannie przebywa 106 447 osób. Do tej pory wyzdrowiało 5 038 109 zakażonych.





Mamy 8 902 (w tym 916 ponownych zakażeń) potwierdzone przypadki zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (1557), wielkopolskiego (1103), kujawsko-pomorskiego (950), dolnośląskiego (697), śląskiego (677), zachodniopomorskiego (584), pomorskiego (551), — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) February 27, 2022

59 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.



4 osoby zmarły z powodu #COVID19, 36 osób zmarło z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) February 27, 2022

📊 W ciągu doby wykonano ponad 49,8 tys. testów na #koronawirus. pic.twitter.com/nhC0n7022G — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) February 27, 2022

źródło: Ministerstwo Zdrowia, IAR

11 tysięcy 316 osób zmarło z powodu COVID-19.