Rosyjskie uderzenie na Kijów. Pożar w dzielnicy mieszkaniowej [WIDEO]

W wyniku wrogiego ostrzału doszło do pożaru w dzielnicy Trojeszczyna w Kijowie – informuje Ukraińska Prawda. Rano w niedzielę słychać było wybuchy, w mediach społecznościowych pojawiają się zdjęcia i nagrania, na których widać pożar – dodaje serwis.

„Bezmyślne i bezwzględne uderzenie w dzielnicę mieszkalną Trojeszczyna w Kijowie” – napisał w niedzielę przedstawiciel MSW Ukrainy Anton Heraszczenko. „Za wszystko odpowiecie!” – dodał.



Heraszczenko opublikował w komunikatorze Telegram nagranie, na którym widać czarny dym unoszący się nad blokami mieszkalnymi.



Sądząc ze zdjęć, pocisk nie trafił w budynek, lecz w podwórko – wskazuje Ukraińska Prawda. Według kijowskich władz zapaliło się kilka samochodów.

⚡️ The Giraffe shopping center and the building opposite in Irpen are on fire. Residents report that the occupiers returned to Bucha. #Украина #Україна #ukraine #Ukrainian #UkraineWar #ukraineunderattack #Киев #Київ #Kiev #Kyiv https://t.co/hKgp6h9Lx3

Report from the city of Irpin near the Irpin river in Kiev Oblast. "Irpin is on fire... shopping center and the building opposite" #Ukraine #RussianArmy #RussiaUkraineConflict pic.twitter.com/0mXtSVRLRs