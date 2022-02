„Pokonaliśmy Hitlera, pokonamy też Putina”. Apel ukraińskiego MSZ do cudzoziemców

Wspólnie pokonaliśmy Hitlera, pokonamy też Putina – napisał w niedzielę na Twitterze minister spraw zagranicznych Ukrainy. Dmytro Kułeba w swoim wpisie zachęca cudzoziemców do obrony Ukrainy i wstępowania do międzynarodowego legionu ochotników, który ma pomóc w obronie Ukrainy przed Rosją.

„Obcokrajowców, którzy chcą bronić Ukrainy i światowego porządku jako część międzynarodowego legionu ukraińskiej obrony terytorialnej, proszę o kontakt z placówkami dyplomatycznymi Ukrainy. Razem pokonaliśmy Hitlera i razem pokonamy również Putina” – brzmi cały wpis Kułeby.



W niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o utworzeniu międzynarodowego legionu w ramach ukraińskiej obrony terytorialnej, który będzie się składać z zagranicznych ochotników.



Zełenski powiedział, że zaprasza do tej jednostki osoby, które chcą „przyłączyć się do oporu wobec rosyjskiego okupanta i obrony bezpieczeństwa światowego”.

Foreigners willing to defend Ukraine and world order as part of the International Legion of Territorial Defense of Ukraine, I invite you to contact foreign diplomatic missions of Ukraine in your respective countries. Together we defeated Hitler, and we will defeat Putin, too.