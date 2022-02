Dziś zbiórki na rzecz Ukrainy przed wszystkimi kościołami w Polsce

W całej Polsce w niedzielę 27 lutego oraz w Środę Popielcową po każdej mszy św. odbywa się zbiórka ofiar, które za pośrednictwem Caritas Polska zostaną przeznaczone na pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy.

Zbiórki w kościołach to odpowiedź na apel przewodniczącego KEP, który w dniu wybuchu wojny, 24 lutego, wyraził solidarność z wszystkimi Ukraińcami, zapewnił o modlitwie i gotowości pomocy.



Ponadto Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski zaapelowała w piątek na nadzwyczajnym posiedzeniu do wszystkich wierzących w Polsce o nieustanną modlitwę w intencji pokoju w Ukrainie. Zachęciła wszystkich biskupów diecezjalnych do wydania stosownych decyzji, by w czasie każdej mszy św. wznoszono prośby w tej intencji, a także odmawiano suplikacje. Poleca także podejmowanie postu w intencji ocalenia życia i zdrowia sióstr i braci w Ukrainie.

Apele Kościoła o pokój i pomoc dla Ukrainy

źródło: KAI

Z apelem o pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy zwrócił się abp Stanisław Gądecki podczas Nocy walki duchowej dla Polski w katedrze poznańskiej. „Obecna sytuacja domaga się szybkiej mobilizacji” - podkreślił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.Metropolita poznański zaapelował do wszystkich Polaków o chrześcijańskie podejście do uchodźców, „o otwarcie dla sióstr i braci z Ukrainy naszych domów, hosteli, domów diecezjalnych, parafialnych, rekolekcyjnych i wszelkich miejsc, gdzie może być świadczona pomoc potrzebującym”.„Ufamy, że pojawi się wielu wolontariuszy, którzy włączą się w niesienie konkretnej pomocy przez struktury Caritas Polska, Caritas diecezjalnych i parafialnych, Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie oraz innych instytucji kościelnych i świeckich” - mówił abp Gądecki.