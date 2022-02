Ukraina nie zgadza się na Mińsk, jako miejsce rozmów pokojowych. Poinformował o tym prezydent Wołodymyr Zełenski. Jak wyjaśnił, Białoruś jest współodpowiedzialna za agresję na Ukrainę. Tymczasem Kreml poinformował, że rosyjska delegacja, która ma uczestniczyć w rozmowach z Ukrainą przybyła na Białoruś.

Ukraiński prezydent zwrócił się do Białorusinów. Zaznaczył, że jakiekolwiek rozmowy w stolicy Białorusi nie wchodzą w grę, ponieważ to z Białorusi od kilku dni prowadzone są ataki na Ukrainę.



Jak podkreślił, „cztery dni temu to właśnie z terytorium Białorusi odpalano w naszym kierunku rakiety. Z waszego terytorium ruszyły na nas czołgi, śmigłowce, które strzelają w nasze domy, zabijają naszych obywateli”. Jak dodał, od tego czasu Ukraińcy walczą o swoje państwo i wolność.



„Gdyby z waszego terytorium nie było agresji, moglibyśmy rozmawiać w Mińsku. Kiedy byliście neutralni, wtedy rozmawialiśmy w Mińsku” – zaznaczył.

źródło: IAR

Prezydent Zełenski zaznaczył, że Ukraina chce pokoju i jest gotowa do rozmów, ale mogą się one odbyć w innych, niż Mińsk lokalizacjach.. Jak dodał, Ukraina zgodzi się też na inne miasta, położone na terytorium państw z którego w kierunku Ukrainy nie lecą rakiety.