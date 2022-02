„Irina. Co tu robią rosyjscy żołnierze?”. Ukraińcy dzwonią do rosyjskiego resortu obrony [WIDEO]

Rosyjskie strony internetowe stały się celem ataków grup hakerskich z całego świata. Hakerom udało się włamać m.in. do rosyjskiego ministerstwa obrony i wykradli bazę danych z numerami telefonów. Sytuacje wykorzystali ukraińscy żołnierze, którzy na Twitterze umieścili relacje z rozmowy z pracownicą ministerstwa.

– Halo, Irina? – pyta na nagraniu ukraiński żołnierz.



– Irino, dobry wieczór. Dzwonimy w nocy z Ukrainy. Czy pracujesz w Ministerstwie Obrony Federacji Rosyjskiej? – dopytuje.



– Nie – odpowiada kobieta.



– Jak to nie? Irinko, serdeczne pozdrowienia z Kijowa, pozdrowienia z Tarnopola, Lwowa i Charkowa. Czy zamierzacie zabrać jeńców i zwłoki? Ponad dwa tysiące trupów leży na naszym terytorium Ukrainy, zaśmiecając je. Czy zwłoki zostaną zabrane? – mówi mężczyzna na nagraniu.



– Co się z wami dzieje, towarzysze Ukraińcy? – pyta „Irina” po chwili milczenia.



– Co robią rosyjscy żołnierze na mojej ziemi? – odpowiada żołnierz.