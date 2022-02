Referendum na Białorusi. Zełenski apeluje. Wyklucza rozmowy pokojowe w Mińsku [WIDEO]

Dzisiaj wszyscy powinniście iść do urn wyborczych i głosować w referendum – zaapelował do Białorusinów prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wystąpieniu zamieszczonym na jego profilu w mediach społecznościowych. „Zdecydujcie, kim jesteście, kim chcecie być” – powiedział. Podkreślił, że wojska rosyjskie, które napadły na jego kraj, atakują wszystko i wszystkich, łamiąc podstawowe zasady humanitarne i ogólnoludzkie.

Niedziela jest na Białorusi głównym dniem głosowania w referendum w sprawie zmian w konstytucji. Od wtorku trwało głosowanie przedterminowe i według władz zagłosowało w nim już 42,93 proc. uprawnionych.



Obywatele odpowiadają na jedno pytanie: „Czy zgadza się pan/pani na zmiany i uzupełnienia Konstytucji Republiki Białoruś?”. Według zapowiedzi władz nowa konstytucja miałaby ograniczyć władze prezydencką i umożliwić bardziej zrównoważone zarządzanie krajem. Według krytyków projektu zmiany są głównie kosmetyczne.





Zełenski: Dokonajcie właściwego wyboru

Prezydent Ukrainy Wołodymyr w związku z referendum zwrócił się do Białorusinów i zaapelował do nich, by głosowali i dokonali właściwego wyboru.„Zdecydujcie, kim jesteście, kim chcecie być, jak będziecie patrzeć w oczy swoich dzieci, swoich sąsiadów” – powiedział Zełenski. „Bądźcie Białorusią, a nie Rosją. Tego wyboru dokonujecie teraz, dzisiaj; dokonajcie właściwego wyboru” – mówił.

Prezydent podkreślił, że wojska rosyjskie, które napadły na jego kraj, atakują wszystko i wszystkich, łamiąc podstawowe zasady humanitarne i ogólnoludzkie.



„Znów ostrzeliwano nasze miasta. Bombardowano dzielnice mieszkaniowe i infrastrukturę cywilną. Nie ma ani jednego obiektu na terenie Ukrainy, którego okupanci nie uznaliby za dobry cel, który trzeba zniszczyć. Walczą przeciw wszystkiemu, co żyje. Bombardują żłobki, domy mieszkalne, strzelają nawet do karetek pogotowia. Używają artylerii rakietowej przeciw całym dzielnicom mieszkaniowym, w których nie ma i nigdy nie było żadnych obiektów wojskowych. Wasylków, Kjów, Czernihów, Szumy, Charków i wiele innych ukraińskich miast żyje obecnie w takich warunkach, jakie ostatni raz były na naszej i waszej ziemi podczas drugiej wojny światowej” – powiedział.





Rozmowy pokojowe nie na Białorusi

Ukraiński prezydent zaznaczył też, że jest otwarty na rozmowy pokojowe, ale nie na Białorusi, skąd na jego kraj wysyłane są czołgi, samoloty szturmowe i skąd w kierunki ukraińskich miast odpalane są rakiety.„Gdyby z waszego terytorium nie było agresji, moglibyśmy rozmawiać w Mińsku. Kiedy byliście neutralni, wtedy rozmawialiśmy w Mińsku” - zaznaczył Wołodymyr Zełenski. Podkreślił, że Ukraina chce pokoju i jest gotowa do rozmów, ale mogą się one odbyć w innych niż Mińsk lokalizacjach. Wymienił m.in. Warszawę.Zełenski w piątek zaproponował Putinowi rozmowy, „by powstrzymać śmierć kolejnych ludzi”. Rosja zgodziła się, jednak Kreml zaproponował, by odbyły się one w Mińsku.