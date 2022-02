Prezydent Zełenski: Tworzymy legion dla ochotników z zagranicy

Ukraina tworzy „międzynarodowy” legion cudzoziemski dla ochotników z zagranicy – poinformował w niedzielę ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. „Będzie to kluczowy dowód waszego wsparcia dla naszego kraju” – powiedział.

Informację o tworzeniu legionu cudzoziemskiego Wołodymyr Zełenski przekazał w nagraniu zamieszczonym na swojej stronie internetowej.



Legion będzie działać w ramach sił obrony terytorialnej. Zełenski powiedział, że są do niego zaproszeni ci, którzy chcą „przyłączyć się do oporu wobec rosyjskiego okupanta i obrony bezpieczeństwa światowego”. „Będzie to kluczowy dowód waszego wsparcia dla naszego kraju” – powiedział.



Prezydent dodał, że chętni mogą zgłaszać się do attaché ds. wojskowych ambasad Ukrainy w swoich krajach.

