Amerykański senator: Plan inwazji Putina na Ukrainę nie powiódł się

„Wiemy, jaki był plan agresji na Ukrainę prezydenta Rosji Władimira Putina - przewaga w powietrzu w ciągu 12 godz., zniszczenie ukraińskiej armii w 36 godzin., otoczenie Kijowa w 48 godz., zainstalowanie własnego reżimu w 72 godz. - nic z tego się nie powiodło” – napisał na Twitterze amerykański senator Marco Rubio.

W innym swoim twitterowym wpisie Rubio zauważa, że „najbliższy krąg Putina zgodził się na plan inwazji, o którym wiedzieli, że jest nierealistyczny i może prowadzić do ugrzęźnięcia” sił rosyjskich na Ukrainie. Ci ludzie niedługo staną przed wyborem, czy nadal słuchać rozkazów, co uczyni ich poszukiwanymi na świecie zbrodniarzami wojennymi – ocenia amerykański senator.



Rubio przytacza również niepokojące doniesienia o możliwości użycia przez Rosjan wyrzutni rakiet zapalających TOS-1 na gęsto zaludnionych obszarach, co - jego zdaniem - byłoby zbrodnią wojenną. „Rosyjscy dowódcy powinni bardzo poważnie przemyśleć, czy słuchać otrzymanych ostatnio rozkazów. Putinowi brakuje tylko dwóch lat do osiągnięcia średniej długości życia rosyjskich mężczyzn, a oni spędzą resztę życia, uciekając przez międzynarodowym wymiarem sprawiedliwości za popełnienie zbrodni wojennych” – pisze republikański senator, który jest również wiceprzewodniczącym senackiej komisji ds. wywiadu.

#Russian military leaders should think very carefully before following the orders they recently received #Putin is 2 years shy of the life expectancy of a Russian male

and you will spend the rest of your lives evading an international tribunal for committing his crimes