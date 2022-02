Siły rosyjskie wdarły się do Charkowa [WIDEO]

Trwają walki w centrum Charkowa. Rosyjskie oddziały przedostały się do drugiego pod względem wielkości ukraińskiego miasta. Ukraińska armia stawia opór agresorom. W nocy Rosjanie atakowali także m.in. ukraińską stolicę.

Jak informują władze Charkowa i jego mieszkańcy na ulicach miasta, w tym centralnych ulicach obserwowano przejazd rosyjskich ciężarówek i transporterów opancerzonych. Ukraińska obwodowa administracja apeluje do mieszkańców by nie opuszczali schronów i piwnic.



„Siły Zbrojne Ukrainy likwidują wroga. Prosimy mieszkańców cywilnych, by nie wychodzili na ulice miasta” – oświadczył szef charkowskiej administracji obwodowej Ołeh Syniehubow.



Tymczasem w nocy w Kijowie trwały walki z rosyjskimi grupami dywersyjnymi. Rosyjscy dywersanci dopuszczają się zabójstw ludności cywilnej. Na miasto spadały rosyjskie pociski.



Trwają też walki o podkijowskie lotnisko wojskowe w Wasylkowie. Rosjanie ostrzelali tam za pomocą rakiet bazę paliwową. Walki uniemożliwiają gaszenie pożaru.



