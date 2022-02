Elon Musk wesprze Ukrainę. Odpowiedział na apel wicepremiera

Serwis Starlink jest już aktywny na Ukrainie – poinformował w sobotę Elon Musk, szef firmy SpaceX, która dostarcza Internet za pośrednictwem konstelacji satelit. O taką możliwość zaapelował wcześniej wicepremier Ukrainy Mychajło Fedorow.

Starlink to telekomunikacyjne satelity przeznaczone do dostarczania internetu. Działają na orbitach o wysokości około 550 km, czyli dość niskich. SpaceX zamierza umieścić na orbicie 12 tysięcy satelitów, a podobne konstelacje chcą wystrzelić także inne firmy, np. Amazon czy Facebook.



W sobotę wicepremier Ukrainy i Minister Transformacji Cyfrowej Mychajło Fedorow zaapelował w mediach społecznościowych do Elona Muska, szefa firmy SpaceX, o to, aby udostępnił Ukrainie stacje Starlink.



„Serwis Starlink jest już aktywny na Ukrainie. Więcej terminali jest w drodze” – odpisał Elon Musk na Twitterze.

Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route. — Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2022