Na Ukrainę wyrusza pierwszy transport Polskiej Misji Medycznej

Na Ukrainę wyjeżdża pierwszy transport ze środkami pomocy medycznej zorganizowany przez Polską Misję Medyczną i Polski Zespół Humanitarny. Na granicę ma dotrzeć przed południem.

Jak powiedziała Informacyjnej Agencji Radiowej Małgorzata Olasińska-Chart z Polskiej Misji Medycznej, transport zawiera wszystko, co jest potrzebne do natychmiastowego opatrzenia ran i pomocy na SOR-ach, w tym opatrunki, bandaże i gaziki jałowe. To natychmiastowa pomoc dla szpitala w Iwano-Frankiwsku. Transport dojedzie na granicę w Krościenku. Odbiorą go ratownicy ukraińskiego Polskiego Czerwonego Krzyża i Centrum Ratunkowego.



„Przekażemy im całe cargo, które w ciągu dwóch dni kupiliśmy i zaczynamy zakup kolejnych środków, tak, by za kilka dni znowu pojechać z pomocą” – dodaje Małgorzata Olasińska-Chart.



Polska Misja Medyczna poinformowała, że skala kryzysu humanitarnego na Ukrainie rośnie z każdą minutą. Lista pilnych potrzeb jest coraz dłuższa, a magazyny na miejscu są puste. Brakuje opatrunków, środków zabezpieczających personel medyczny, worków na krew oraz specjalistycznych środków medycznych. Najbardziej potrzebne są torby IFAK. Dodatkowo potrzebne są koce, latarki, baterie.



Polska Misja Medyczna oraz Polski Zespół Humanitarny prowadzą zbiórkę publiczną na zakup środków ratujących życie. Pieniądze można wpłacać poprzez stronę pmm.org.pl lub profil Polskiej Misji Medycznej na Facebooku.