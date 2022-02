Trwają walki o Wasylków pod Kijowem, strażacy nie mogą gasić płonącej bazy paliwowej

Trwają walki o lotnisko pod Wasylkowem, około 20 km od Kijowa i z tego powodu strażacy nie mogą przystąpić do gaszenia bazy paliwowej ostrzelanej przez siły rosyjskie pociskami rakietowymi – poinformował w niedzielę nad ranem szef administracji państwowej obwodu kijowskiego Ołeksij Kułeba.

Rosja napada na Ukrainę – RAPORT



„Wojska rosyjskie przeprowadziły uderzenie rakietowe na bazę paliwową we wsi Kriaczky (...). Wybuchł pożar, który można zobaczyć nawet z Kijowa. Walki trwają i dlatego Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych nie może przystąpić do gaszenia (...)” – napisał Kułeba na Facebooku.



Dodał, że bezpośrednie uderzenie przez pocisk w zbiornik z paliwem grozi katastrofą ekologiczną. „Robimy wszystko, żeby do tego nie dopuścić” – zapewnił szef administracji obwodowej.







Wcześnie o ataku na bazę paliwową i zagrożeniu poinformowano na kanale ukraińskiego parlamentu w komunikatorze Telegram: „Uwaga! Dym i szkodliwe substancje z pożaru koło Wasylkowa mogą przemieścić się w każdą stronę, wiatr nieustannie zmienia kierunek. Zamykajcie okna”.





Video of a fire reportedly in Vasylkiv southwest of Kyiv presumably a result of Russian ballistic or cruise missile strikes. https://t.co/b0xiNf16Sy pic.twitter.com/AhPNitnnXW — Rob Lee (@RALee85) February 26, 2022

źródło: pap

„Pali się baza paliwowa. Wróg chce wszystko zniszczyć. Dziś w ciągu dnia ostrzelano rakietami balistycznymi nasze lotnisko, ale wytrzymamy” – powiedziała w nagraniu wideo zamieszczonym na Facebooku szefowa władz miejskich Wasylkowa Natalia Bałasynowycz.