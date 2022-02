Sekretarz stanu USA: Dołączamy do nowych sankcji na Rosję

Sekretarz stanu USA Antony Blinken zapowiedział, że Stany Zjednoczone dołączą do kolejnych sankcji wymierzonych w Rosję za jej agresję na Ukrainę. Chodzi między innymi o ograniczenie dostępu Rosji do systemu bankowego SWIFT. Antony Blinken poinformował o tym na Twitterze.

„W wyniku wojny Putina z Ukrainą, łączymy się z przywódcami Unii Europejskiej, Francji, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii i Kanady, aby zapewnić odłączenie kluczowych, objętych sankcjami rosyjskich banków od systemu SWIFT, nałożyć ograniczenia na rosyjski bank centralny oraz dalej identyfikować i zamrażać aktywa objętych sankcjami Rosjan” – napisał amerykański sekretarz stanu.





As a result of Putin’s war on Ukraine, we join with leaders of EU, France, Germany, Italy, UK and Canada to ensure key sanctioned Russian banks are disconnected from SWIFT, impose restrictions on Russian Central Bank, and further identify and freeze assets of sanctioned Russians.