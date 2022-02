Ciężkie walki w Walsykowie pod Kijowem. Płonie zbombardowany skład paliwa

Silny wybuch nastąpił w nocy z soboty na niedzielę w pobliżu mostu Patona w Kijowie – podała agencja Ukrinform. Doszło tam też do pożaru. Portal Ukraińska Prawda informuje o rosyjskim ataku rakietowym na Wasylków, miasteczko w pobliżu ukraińskiej stolicy. Jedna z rakiet trafiła w skład paliwa.

Rosja napada na Ukrainę – RAPORT



Według Ukrinformu, władze Kijowa wydały ostrzeżenie, że w nocy Rosjanie mogą przeprowadzić na miasto atak z powietrza. Ogłoszony został alarm przeciwlotniczy.



Ukraińska Prawda pisze, powołując się na świadków, że siły rosyjskie zaatakowały Wasylków pociskami rakietowymi. W mieście wybuchły pożary, które są widoczne nawet z oddalonego o 20 km Kijowa.



Jedna z rakiet trafiła w skład paliwa, który stanął w płomieniach i emituje ogromne ilości szkodliwego dymu na miasteczko. Jak donoszą lokalne źródła, burmistrz Natalia Bałasynowycz nie ogłosiła ewakuacji mieszkańców miasta, lecz zaleca im szczelne zamknięcie okien i niewdychanie toksycznych oparów.





Russians targeted it with a missile. Now it’s a grave environmental disaster.

‼️ Video of the fire at the oil depot in Vasylkiv



‼️ Wideo przedstawiające płonący terminal naftowy w Wasylkowie#war #ukraine #russia #wojna pic.twitter.com/gCXoOx3qJV