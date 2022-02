Czeczeński dowódca Magomed Tuszajew zabity pod Kijowem

W walkach pod Kijowem zginął generał Magomed Tuszajew, dowódca 141. Pułku Zmotoryzowanego Czeczeńskiej Gwardii Narodowej - poinformowała w sobotę późnym wieczorem agencja Interfax-Ukraina, cytując ukraińskie ministerstwo obrony.

Rosja napada na Ukrainę – RAPORT



Tuszajew zginął podczas walk o lotnisko w Hostomlu pod Kijowem. Jego oddział został rozbity przez siły ukraińskie. Był zaufanym człowiekiem czeczeńskiego przywódcy Ramzana Kadyrowa, sojusznika prezydenta Rosji Władimira Putina.



Ministerstwo obrony poinformowało, że ukraińska Gwardia Narodowa i specjalna jednostka Alfa walczą jeszcze z niedobitkami oddziału Tuszajewa.



Jak z kolei donosi „The Kiev Independent”, cała kolumna wojsk prowadzona przez Tuszajewa została zniszczona.





⚡️Column of Russian special forces defeated near Hostomel "Kadyrovites," named so for the Head of the Chechen Republic Ramzan Kadyrov.



According to Channel 24 sources, the Ukrainian military blew up an echelon of 56 tanks that included General Magomed Tushayev, who was killed.