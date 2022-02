Premier Grecji: 10 niewinnych greckich cywilów zginęło w rosyjskim ataku

Premier Grecji Kyriakos Micotakis poinformował w sobotę na Twitterze, że „10 niewinnych greckich cywilów zginęło w rosyjskim ataku” lotniczym w pobliżu Mariupola na wschodzie Ukrainy. „Przerwijcie bombardowanie teraz!” – napisał szef rządu.

Rosja napada na Ukrainę – RAPORT



W ataku rannych zostało ponadto sześciu Greków, w tym dziecko. Resort spraw zagranicznych Grecji poinformował, że wezwał na poniedziałek ambasadora Rosji w Atenach, by złożyć protest.



Ministerstwo potępiło ataki na ludność cywilną i wezwało Moskwę do natychmiastowego przerwania ataków lotniczych na Ukrainie.



Szef resortu ds. migracji Notis Mitarachi zadeklarował, że Grecja przyjmie uchodźców z Ukrainy, we współpracy z Unią Europejską i z jej pomocą finansową. „W tej chwili priorytetem jest humanitarny wymiar tej decyzji” – dodał.



Reuters podaje, że w okolicach Mariupola mieszkają tysiące Greków.



