Żubrówka, Bols i Soplica znowu polskie. Maspex przejął w końcu od Rosjan nasze marki

Grupa Maspex sfinalizowała przejęcie polskich aktywów Roust Corporation i zakupiła spółkę CEDC International oraz jej spółkę zależną B2B Wine & Spirits wraz z prawami do wszystkich marek oferowanych przez CEDC: Żubrówki, Soplicy, Absolwenta oraz marki Bols – poinformowała polska spółka w komunikacie prasowym.

– Na początku bieżącego tygodnia została podpisana finalna umowa. Ostatnią formalną czynnością była zmiana zarządu i objęcie operacyjnej kontroli nad CEDC, co nastąpiło w dniu wczorajszym. Nasze portfolio powiększyliśmy o kolejne kultowe polskie marki: Żubrówkę, Soplicę, Absolwenta oraz Bols – powiedziała rzecznik prasowy grupy Dorota Liszka.



CEDC to lider na polskim rynku wódki z udziałem powyżej 47 proc. (ilościowo) i największy importer zagranicznych alkoholi w naszym kraju. Od 2013 r. firma należała do holdingu Russian Standard. Wśród posiadanych przez niego marek jest Żubrówka (polska marka z blisko 500-letnią tradycją, wolumenowy nr 3 na globalnym rynku wódki, obecna na 86 rynkach), Soplica (światowy nr 8), Absolwent i Bols.



Obok marek, które produkowane są w zakładach w Białymstoku i Obornikach Maspex nabył prawa do dystrybucji na polskim rynku m.in. win Carlo Rossi, Frontera, Barefoot i Gancia oraz alkoholi kolorowych: Grant’s, Glenfiddich i Tullamore D.E.W., Metaxa, Jägermeister, Cointreau, Campari, Aperol, czy Remy Martin.



Produkcja alkoholowego asortymentu grupy jest prowadzona w zakładach w Obornikach i Białymstoku.

źródło: PAP, parkiet.com

Maspex jest największą polską prywatną firmą w branży spożywczej oraz jedną z największych w Europie Środowo-Wschodniej. Spółka posiada w swoim portfolio 63 marki i łącznie oferuje ponad 2300 towarów, a jej produkty są obecne w ponad 60 krajach na całym świecie. Wśród posiadanych marek sąorazczyProdukty z portfolio Maspex powstają w 15 zakładach produkcyjnych w Polsce i za granicą. Rocznie wytwarza się w nich 2,03 mld litrów soków, nektarów i napojów, ponad 280 tys. ton makaronów, wyrobów zbożowych i instant oraz niemal 170 tys. ton dżemów i przetworów. Firma skupuje od polskich rolników corocznie 300 tysięcy ton owoców i warzyw oraz 130 tysięcy ton pszenicy. Przychody Maspeksu ze sprzedaży w 2021 roku wyniosły 6,03 mld zł.