Joe Biden: Putin wywołuje dokładnie odwrotny efekt, niż zamierzał

Komentarze ze strony neutralnych krajów – Finlandii i Szwecji – o ewentualnym przystąpieniu do NATO pokazują „głęboko błędne kalkulacje” prezydenta Rosji Władimira Putina w kwestii inwazji na Ukrainę – ocenił prezydent USA Joe Biden w nadanym w sobotę wywiadzie.

Wojna na Ukrainie



– Nie tylko NATO jest bardziej zjednoczone, wystarczy spojrzeć co dzieje się w Finlandii, Szwecji i w innych krajach. Mam na myśli to, że (Putin – red.) wywołuje dokładnie odwrotny efekt, niż zamierzał – powiedział Biden wpływowemu influencerowi Brianowi Tylerowi Cohenowi.



– Jestem przekonany, że musimy trzymać wspólny kurs z resztą naszych sojuszników – podkreślił Biden.



Komentarz prezydenta USA odnosił się do piątkowej wypowiedzi rzeczniczki rosyjskiego MSZ Marii Zacharowej, która stwierdziła, że „wstąpienie Finlandii i Szwecji do NATO miałoby poważne konsekwencje militarne i polityczne” oraz pociągnęłoby za sobą reakcję Rosji.

