Przydacz: Decyzja Niemiec w sprawie broni to „delikatna jaskółka”. SWIFT wciąż problemem

Deklaracja kanclerza Scholza w sprawie przekazania „małej części” broni dla Ukrainy to „delikatna zmiana” stanowiska Berlina – ocenił po powrocie z niemieckiej stolicy wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Z ubolewaniem przyznał, że polska delegacja nie doczekała się podczas rozmów nad Sprewą „niestety twardego zapewnienia, że strona niemiecka będzie popierać odłączenie Rosji od systemu SWIFT”. A właśnie ten krok mógłby pomóc skutecznie zmotywować Kreml do wstrzymania agresji na Ukrainę.

W programie „Gość Wiadomości” minister Przydacz wyraził nadzieję, że premierowi udało się „obudzić sumienia Niemców”.



– Pan Premier głośno apelował także i do sumienia niemieckiego społeczeństwa o większą aktywność, większy nacisk na rząd w Berlinie, który do tej pory, jak wiemy, dość zachowawczo podchodził do tej sytuacji. Mam nadzieję że to przyniesie zmianę. Jest już delikatna jaskółka zmiany, bo kanclerz Scholz 10 minut temu opublikował informację, że strona niemiecka w małej ale jednak części przekaże uzbrojenie dla walczącej Ukrainy – zauważył.



Wiceszef polskiej dyplomacji przyznał, że w czasie dość długich rozmów z Niemcami delegacje polska i litewska – z prezydentem Nausėdą na czele – apelowały do Niemców „o większą aktywność” podkreślając, że walcząca o niepodległość Ukraina potrzebuje przede wszystkim wsparcia zbrojnego.

Nie udało się natomiast, jak przekazał uzyskać deklaracji w sprawie sankcji. – Tutaj niestety nie doczekaliśmy się niestety twardego zapewnienia, że strona niemiecka będzie popierać, ale nie było też zupełnego zaprzeczenia. Myślę, że tak na zasadzie kropla drąży skałę należy starać się rozmawiać, przekonywać – wyjaśniał Przydacz.

Jak tłumaczył odcięcie od systemu SWIFT jest bardzo ważne, bo „spowoduje śmierć systemu bankowego w Rosji, na którym opiera się rosyjska gospodarka”.



Wiceszef polskiej dyplomacji tłumaczył, że chodzi m.in. o przelewy za ropę i gaz. – Do samej UE w zeszłym roku Rosja wyeksportowała gaz, ropę i produkty ropopochodne za 130 mld dolarów – przypomniał.



Zdaniem Marcina Przydacza blokada SWIFT-u „to jest ten sygnał, który może spowodować, że Władimir Putin zmieni decyzję.



Gość TVP Info ocenił, że „dzisiejsze spotkanie pozostanie w głowie kanclerza Scholza na długo”.