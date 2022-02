Morawiecki: Agencje ratingowe, na co czekacie?

Rosja przestała być wiarygodnym partnerem biznesowym dla wolnego świata, straciła wiarygodność – stwierdził w sobotę premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że w tej sytuacji tej kraj powinien zostać odcięty od rynków finansowych. „Agencje ratingowe, na co czekacie?” – podkreślił.

„Agencje ratingowe, na co czekacie? Rosja musi zostać odcięta od rynków finansowych” – dodał.



W sobotę premier Mateusz Morawiecki spotkał się z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem, by dać sygnał, że Europa musi szybko przyjąć miażdżące sankcje dla Rosji.



Rzecznik rządu Piotr Müller podkreślał w sobotę wieczorem, że efektem rosyjskiej agresji na Ukrainę powinny być kolejne sankcje: m.in. szybkie odcięcie Rosji od systemu SWIFT, zamknięcie gazociągów Nord Stream1 i Nord Stream 2, odcięcie Rosji od wszystkich innych systemów finansowych i bankowych; zamknięcie możliwości dostaw gazu, ropy oraz węgla z terenu Rosji do Europy.

Russia is no longer a reliable business partner for the free world, its credibility is gone – the junk rating and further downgrades of ���� bonds are a natural consequence. Rating agencies, what are you waiting for? Russia must be cut off from financial markets.