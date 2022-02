Dwaj duńscy dziennikarze ranni we wschodniej Ukrainie

Pracujący dla duńskiego dziennika „Ekstra Bladet” dziennikarz Stefan Weichert oraz fotoreporter Emil Filtenborg Mikkelsen zostali ranni podczas pracy na wschodniej Ukrainie. Ich samochód został ostrzelany - poinformowała w sobotę redakcja gazety.

Wojna na Ukrainie – RAPORT



„Przebywają w szpitalu, nie grozi im niebezpieczeństwo” – zapewnił „Ekstra Bladet”.



Do ostrzału samochodu doszło w okolicach miejscowości Ochtyrka. Obaj dziennikarze nosili kamizelki kuloodporne.



Jak podkreśliła gazeta, dziennikarze mają duże doświadczenie, współpracowali z „Ekstra Bladet”, a także do czasu kryzysu na Ukrainie z innymi mediami. W Danii przeszli szkolenie na korespondentów wojennych.



„Cieszymy się, że żyjemy. Doskonale zdajemy sobie sprawę z okoliczności i mamy nadzieję, że wkrótce wrócimy do domu” – przekazał redakcji w imieniu swoim oraz kolegi Weichert.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Wydawca gazety JP/Politikens Hus poinformował, że jest w stałym kontakcie z duńskim MSZ, a także firmą ochroniarską w celu sprowadzenia dziennikarzy do Danii.